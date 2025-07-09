Lesotho Krallığı'nda Yüksek İşsizlik Nedeniyle Ulusal Afet İlan Edildi

CAPE ABD Başkanı Donald Trump'ın nisan ayında yüzde 50 gümrük tarifesi uygulama kararı aldığı Lesotho Krallığı, yüksek işsizlik nedeniyle yaklaşık 2 yıl sürecek ulusal afet hali ilan etti.

Afrika'nın güneyinde bulunan Lesotho'nun Başbakan Yardımcısı Nthomeng Majara, yaptığı açıklamada, yüzde 30 seviyesine ulaşan yüksek işsizlik oranı ve artan kitlesel iş kayıpları nedeniyle ulusal afet hali ilan edildiğini duyurdu.

Majara, işsizlik etkilerinin en aza indirilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını öngören ulusal afet halinin 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olacağını belirtti.

Yaklaşık 2,3 milyonluk nüfusa sahip Lesotho'da resmi verilere göre 2025 itibarıyla genç işsizlik seviyesi yüzde 50 seviyesine ulaşmış bulunuyor.

"Hiç kimsenin adını bile duymadığı bir ülke"

Trump, mart ayında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen dış yardımların ifşasına ilişkin açıklamasında, 8 milyon dolarlık yardım alan Lesotho'yu "hiç kimsenin adını bile duymadığı bir ülke" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan Trump'ın nisan ayında ülkenin ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında yüzde 50'lik gümrük tarifesi uyguladığı Lesotho, ABD'nin en yüksek tarifeyi uyguladığı ülke olmuştu.

Bu gümrük tarifesinin uygulanması daha sonra durdurulsa da, ikinci en büyük ihracat partneri ABD olan Lesotho ekonomisi üzerinde iş kayıpları üzerinden yıkıcı etkilere neden olmuştu.

Ekonomik veri platformu OEC verilerine göre, 2023 yılında Lesotho, ABD'ye 228 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu ülkeden ithalatı 8 milyon doların altında kalmıştı.

Dış ticaretinin yüzde 80'inden fazlasını tek komşusu Güney Afrika Cumhuriyeti ile gerçekleştiren Lesotho için ABD'ye yapılan ihracat, ülke GSYİH'sinin yüzde 10'dan fazlasına denk geliyor.

Lesotho'dan ABD'ye yapılan ihracatın temelini tekstil sektörü meydana getirirken, bu sektör ülkede yaklaşık 40 bin kişiyi istihdam ediyor.