LC Waikiki, Şili'de İlk Mağazasını Açtı

LC Waikiki, Şili'nin başkenti Santiago'da ilk mağazasını açtığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LC Waikiki, Şili'nin başkenti Santiago'da ilk mağazasını açarak Latin Amerika'da 9 ülkede toplam 20 mağazaya ulaştı.

Türkiye dahil dünya genelinde 5 kıta 60 ülkede 1300'den fazla mağaza ile müşterilerine ulaşan LC Waikiki, yıl sonuna kadar 50 yeni mağaza açma hedefiyle ilerliyor.

2023'te 144 milyar lira ciroya ulaşan marka, 2024'te 200 milyar liranın üzerinde ciro hedefliyor.

Türkiye dahil olmak üzere 23 ülkede pazar lideri olan LC Waikiki, özellikle Latin Amerika ve Afrika pazarlarında istikrarlı büyümesini sürdürmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Berna Akyüz Öğüt, LC Waikiki olarak Latin Amerika'da bir büyüme potansiyeli gördüklerini belirtti.

Öğüt, "Yeni ülkemiz Şili'de mağazamızı açmanın ve bölgedeki müşterilerimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hem de teknolojik gelişmelere yatırım yaparak global büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.