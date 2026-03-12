Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kübalı mevkidaşı Rodriguez ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Rodriguez'in telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve uluslararası konular ele alındı.

Lavrov görüşmede, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik ve siyasi baskısının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Küba halkını ülkesinin egemenliğini koruma ve gelişim yolunu seçme hakkına sahip olma konusunda desteklediklerini ifade etti.