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Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği Çalışmalarını Sürdürüyor

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Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği, ilçeye bağlı köylerde çalışmalarını sürdürüyor. Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Harmancık'a bağlı Hacılar Obası Mahallesi'nde yürütülen yol ve meydan düzenleme çalışmalarını inceledi. Köylere Hizmet Götürme Birliği, nüfusu az olan yerleşim yerlerine de hizmet götürmeye devam ediyor.

Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği, ilçeye bağlı köylerde çalışmalarını sürdürüyor.

Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, ilçeye uzak dağ köylerinden Harmancık'a bağlı Hacılar Obası Mahallesi'nde yürütülen yol ve meydan düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Öztürk'e ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan ve Harmancık Muhtarı Ramazan Özdemir eşlik etti.

Hasan Engin, yaptığı açıklamada, Lapseki Kaymakamı Öztürk'ün başkanlığındaki Köylere Hizmet Götürme Birliğinin nüfusu az çok demeden insanın yaşadığı her yere hizmet götürmeye devam ettiğini söyledi.

Hacılar Obası Mahallesi'nin küçük bir yerleşim yeri olduğunu dile getiren Engin, vatandaşlar ve köy muhtarının talepleri doğrultusunda yollara parke taşı döşendiğini ve özel günlerde kullanabilmesi için alanın düzenlendiğini bildirdi.

Engin, ziyaret sırasında çevre köylerden gelen muhtarlarla sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini de dinlediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Köylere Hizmet Götürme Birliği Hisarcık Hacılar Lapseki Ekonomi Güncel Haberler

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