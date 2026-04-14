Lafarge davasında hüküm giyen eski şirket yöneticisi mahkeme kararını temyize götürecek

Fransız çimento firması Lafarge'ın terör örgütlerini finanse etmekten suçlu bulunarak 1 milyon 125 bin avro para cezasına çarptırıldığı davada 6 yıl hapse mahkum edilen şirketin eski Üst Yöneticisi ( Ceo ) Bruno Lafont'un mahkeme kararını temyize götüreceği bildirildi.

France Info'ya konuşan eski CEO Lafont'un avukatı Jacqueline Laffont, mahkeme kararının "ne adil ne de makul" olduğunu savundu.

Müvekkili Lafont'un 6 yıl hapis ve 225 bin avro para cezasına çarptırıldığı mahkeme kararına tepki gösteren avukat Laffont, "yeterli delil olmaksızın" bu kararın verildiğini ileri sürdü.

Avukat Laffont kararı temyize götüreceklerini söyledi.

Paris Ceza Mahkemesi dün Lafarge ve 8 kişinin, Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" suçlu olduğuna karar vermişti. Davada yargılanan 8 kişi, 18 ay ila 7 yıl hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Mahkeme, eski CEO Lafont'a 6 yıl hapis ve 225 bin avro para cezası verirken Suriyeli sanık Firas Tlass'a 7 yıl hapis ve 225 bin avro para cezası, Lafarge'ın Operasyonlardan Sorumlu eski Müdür Yardımcısı Christian Herrault'a ve firmanın Suriye'deki yan kuruluşu LCS'nin 2008-2014 yıllarındaki CEO'su Bruno Pescheux'ye ise 5'er yıl hapis ve 225 bin avro para cezası vermişti.

Ayrıca mahkeme LCS'nin 2014-2016 yıllarındaki eski CEO'su Frederic Jolibois'e 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis ve 80 bin avro para cezası vermiş ve firma ile 4 eski yöneticinin, Avrupa Birliği (AB) ambargosunu ihlal gerekçesiyle yaklaşık 4,5 milyon avro gümrük cezası ödemesine hükmetmişti.

AA, Lafarge'ın DEAŞ'ı finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamıştı

Anadolu Ajansı (AA), 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamış, bu belgeler dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında Lafarge'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge Grubu ve şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve DEAŞ dahil terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin (AB) ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmalarına karar vermişti.

Tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin, 2013-2014 döneminde Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılanmasına yönelik dava Kasım-Aralık 2025'te Paris Ceza Mahkemesinde görülmüştü.