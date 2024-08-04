Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yüzmede beşinci oldu
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest yüzme finalinde beşinci olarak 2024 Olimpiyat Oyunları'nı noktaladı.
(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyatları'nda yüzmede Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest finalinde beşincisi oldu.
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest yüzme finalinde 14: 41.22'lik derecesiyle beşinci olarak 2024 Olimpiyat Oyunları'nı noktaladı.
Kuzey Tunçelli Olimpiyatlar'da yüzme branşında finale çıkan ilk Milli sporcu oldu.