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Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı; İnternetten 'Soygun nasıl yapılır' araştırması yapmış

Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı; İnternetten 'Soygun nasıl yapılır' araştırması yapmış
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Bir kuyumcu dükkanında meydana gelen soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli, müşteri gibi girip cebinden tabanca çıkararak iki bileziği zorla alıp kaçtı.

SOYGUN ANINA AİT GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Kuyumcu dükkanında meydana gelen soygun anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin dükkana müşteri gibi girdiği, daha sonra cebindeki tabancayı çıkardığı anlar yer aldı. Şüphelinin incelemek için eline aldığı 2 bileziği silah zoruyla alıp dükkandan çıktığı anlar kameraya anbean yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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