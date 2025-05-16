Kuveyt ve Hong Kong Yatırım Anlaşması İmzaladı

KUVEYT, 16 Mayıs (Xinhua) -- Kuveyt ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, yatırımları teşvik edip korumak ve aynı zamanda ekonomi, yatırım, kültür ve bilim alanlarındaki işbirliğini artırma yollarını araştırmak üzere bir anlaşma imzaladı.

Xinhua'ya gönderilen basın açıklamasına göre Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, salı günü Kuveyt'le Yatırımı Teşvik ve Koruma Anlaşması'nı imzaladıklarını duyurdu. Lee, Kuveyt'in Hong Kong'la hem bir Yatırımı Teşvik ve Koruma Anlaşması hem de Kapsamlı Çifte Vergilendirmeden Kaçınma Anlaşması imzalayan, Körfez İşbirliği Konseyi çerçevesindeki ilk ülke olduğunu kaydetti. Açıklamada Kuveyt'in bu anlaşmalarla ekonomik ve ticari işbirliğine yönelik sağlam bir çerçeve kurduğu belirtildi.