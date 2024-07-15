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Kütük Kesme Sporcusu Kavşakta Kaza Sonrası Kavga Çıkardı

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Bolu'nun Mengen ilçesinde kütük kesme sporcusu Halit Şahin, kavşaktaki kaza sonrası eşine hakaret ettiğini iddia ettiği 3 kişiyi darbetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

BOLU'nun Mengen ilçesinde kütük kesme sporcusu Halit Şahin, kavşaktaki kaza sonrası eşine hakaret ettiğini iddia ettiği 3 kişiyi darbetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Temmuz saat 14.00 sıralarında Mengen ilçesi Dörtyol Işıklar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre; motorlu testere ile kütük kesme sporcusu Halit Şahin'in eşi Aygül Şahin ile 8 yaşındaki 2 kızının içerisinde olduğu 06 AY 2043 plakalı otomobil, kimliği belirlenemeyen kişilerin bulunduğu başka bir otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası Ayşe Şahin ile çarpıştığı diğer araçta bulunan 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Kazanın ardından olay yerine gelen Halit Şahin, eşine hakaret ettiğini iddia ettiği 3 kişiyle kavga etti. Şahin, 3 kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Hastaneye kaldırılan 3 kişi, tedavileri sonrası taburcu oldu. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Halit Şahin Mengen Kavga Bolu Spor Güncel Haberler

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