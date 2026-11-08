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KUTSO komite seçiminde Turgut Acar'ın mavi listesi 12 komiteden 8'ini kazandı

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KUTSO komite seçiminde Turgut Acar'ın mavi listesi 12 komiteden 8'ini kazandı
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KUTSO meslek komiteleri seçiminde mavi liste adayı Turgut Acar 12 komiteden 8'ini ve 22 meclis üyesini kazandı. Mevcut başkan Fahri Özen'in turuncu listesi 4 komite ve 11 meclis üyesi alırken, Acar 1307, Özen 1132 oy aldı.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) meslek komiteleri için gerçekleştirilen seçimde mavi liste adayı Turgut Acar 12 meslek komitesinden 8'ini kazandı.

KUTSO meslek komiteleri seçimi, KUTSO merkez binasında gerçekleştirildi. Yaklaşık 6 bin kayıtlı üyesi bulunan odanın oy kullanma yeterliliğine sahip 3 bin 900 üyesinden 2 bin 457'si oy kullandı.

2 bin 437 oyun geçerli sayıldığı seçim sonunda 1307 oy alan Turgut Acar'ın mavi listesi 8 meslek komitesi ve 22 meclis üyesi kazanırken, mevcut başkan Fahri Özen'in turuncu listesi 1132 oy alarak 4 meslek komitesi ve 11 meclis üyesi kazandı.

Seçim sonrası KUTSO binası önünde konuşan Acar, tüm oda üyelerine teşekkür ederek, kazananın sadece Kumluca değil, Finike, Demre ve Kaş'ta bulunan oda üyesi iş insanları olduğunu söyledi.

Acar, "birlikteyiz" sloganıyla yola çıktıklarını ifade ederek, "Bugün burada biz kazanmadık, hepimiz kazandık. Biz bu yola çıkarken 'birlikteyiz' dedik ve bundan sonrada hep birlikte bölgemiz için, iş dünyamız için çalışacağız. Diğer arkadaşlarımızla birlikte, bölgemizin, iş dünyamızın sorunlarına çözüm arayarak, hep beraber yöneteceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından Acar'ı tebrik eden mevcut başkan ve turuncu liste adayı Fahri Özen, Acar ve ekibine "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

KUTSO Meclisi'nin yeni üyeleri, seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından odanın yönetim kurulu başkanı, meclis başkanı ve diğer kadroların seçimini gerçekleştirecek.

Kaynak: AA
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