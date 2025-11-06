Haberler

Kütahya'da Kaçak Sigara ve Tütün Mamulleri Ele Geçirildi

Kütahya'da Kaçak Sigara ve Tütün Mamulleri Ele Geçirildi
Güncelleme:
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, bir iş yerinde ve bir otomobilde kaçak sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA'nın Pazarlar ilçesinde bir iş yerine ve otomobilde yapılan aramada kaçak sigara ve tütün mamulleri ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında Pazarlar ilçe merkezinde bulunan bir iş yeri ve araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 16 bin 440 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 400 adet bandrolsüz makaron, 63 paket bandrolsüz nargile tütünü ve 3 bin 750 gram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title
