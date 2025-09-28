Haberler

Kütahya'da İzciler, Peygamber Efendimizin İzinde Kamp Düzenledi

Kütahya'da, Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla 'İzciler Peygamber Efendimizin İzinde' temalı bir kamp düzenlendi. Kütahya Diyanet İzcilik Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen kampa 20 izci katıldı. Eğitimler ve geleneksel oyunlarla dolu iki gün boyunca izcilere milli ve manevi değerler aktarıldı.

Kütahya Diyanet İzcilik Spor Kulübü tarafından Hacı Azizler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanında düzenlenen kampa, kulüp üyesi 20 izci katıldı.

İki gün süre kamp süresince izcilere iz işaretleri uygulamaları ve değerler eğitimi dersleri verildi. Kampta ayrıca izciler geleneksel oyunlar oynayarak marşlar eşliğinde izci yürüyüşü yaptı.

Türkiye İzcilik Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi ve kulüp başkanı Bahattin Gümüş, AA muhabirine, kulübün yaklaşık 3 yıldır faaliyette olduğunu ve yaklaşık 20 kamp düzenlediklerini söyledi.

Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla "İzciler Peygamber Efendimizin İzinde" temalı kamp gerçekleştirdiklerini dile getiren Gümüş, şunları kaydetti:

"Bu yıl izcilerimizle 13'üncü kampımızı gerçekleştiriyoruz. İzcilerimizi milli ve manevi değerler eğitimlerinin yanı sıra zorlu şartlar altında yaşamaları konusunda geliştiriyoruz. Düğüm çeşitleri, kontrollü ateş yakma, teknik işaretler, telsiz kullanma, tırmanma gibi bilgiler, eğitimler veriyoruz."

Amaçlarının Hazreti Peygamberin ahlakını, yaşantısını anlatmak olduğunu da kaydeden Gümüş, "Kamplarımızda izcilerimize Peygamber Efendimizin gençlere verdiği önemi anlatıyoruz. Gençlerimize, 'Bir rol model, bir örnek alınacaksa bu Peygamber Efendimiz olmalı' diyoruz. Kampımızda ayrıca gerek okçuluk gerek diğer izcilik faaliyetleri olsun izcilerimizle beraber gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

