Kütahya'da Cumhuriyet Bayramı İçin Motosiklet Korteji Düzenlendi

Kütahya'da Cumhuriyet Bayramı İçin Motosiklet Korteji Düzenlendi
Güncelleme:
Kütahya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla motosiklet grupları tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet Korteji' etkinliğine katılım yoğundu. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, etkinliklerin çok sayıda motosikletli ile gerçekleştirildiğini belirtti.

Kütahya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla motosiklet grupları tarafından "Cumhuriyet Korteji" düzenlendi.

Kütahya Belediyesi, Türk Chopper, Kütahya Motosiklet ve Riders 43 Motosiklet Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlik için çok sayıdaki motosikletli, belediye önünde bir araya geldi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, burada yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünü kentte farklı etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Etkinlikler kapsamında motosiklet gruplarıyla iş birliği yaparak Cumhuriyet korteji oluşturduklarını belirten Kahveci, "Geçen sene başlattığımız motosiklet kortejini bu yıl da düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyete sahip çıkmak, o farkındalığı oluşturmak ve o duruşu göstermek hepimiz için çok kıymetli. İnşallah bu kortejle kutlamaları daha etkin hale getirmiş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kütahya Motosiklet Kulübü Başkanı İsa Duman da etkinliğe 50 motosikletle katıldıklarını belirterek, kortejde yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Konuşmaların ardından motosikletliler Türk bayraklarıyla süsledikleri motorlarıyla kentin farklı bölgelerinde tur attı.

Korteje, klasik araç sürücüleri de araçlarıyla da eşlik etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
