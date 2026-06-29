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Kütahya'da çömlek üretim fabrikasında yangın

Kütahya'da çömlek üretim fabrikasında yangın
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Kütahya'da organize sanayi bölgesindeki bir çömlek üretim fabrikasının paketleme bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrikada hasar oluştu, soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA'da organize sanayi bölgesindeki bir çömlek üretim fabrikasının paketleme bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kütahya-Eskişehir kara yolunda 30 Ağustos Zafer Organize Sanayi Bölgesinde yer alan bir çömlek üretim fabrikasının paketleme bölümünde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İşçiler, kendi imkanlarıyla söndüremediği yangını itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen belediye ve organize sanayi bölgesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Yangında, fabrikada hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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