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Kütahya'da Altın-Gümüş Madeni Kapasite Artışı İçin Çed Süreci Başladı: Proje Alanı Orman Arazileri Üzerinde Bulunuyor, Kaç Ağaç Kesileceği Belirsiz

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Kütahya'nın Simav ve Tavşanlı ilçelerindeki altın-gümüş madeni sahasında kapasite artışı ve ilave tesis yatırımı için ÇED süreci başlatıldı. Proje kapsamında 1.027 hektarlık alanda faaliyet yürütülecek, orman arazilerinde ağaç kesimi öngörülüyor ancak sayı belirtilmiyor.

Haber: Buse ÖZBEY

(ANKARA) - Kütahya'nın Simav ve Tavşanlı ilçeleri sınırlarında bulunan altın-gümüş madeni sahasında kapasite artışı ve ilave tesis yatırımı için ÇED süreci başlatıldı. ÇED başvuru dosyasında proje alanının çeşitli bölümlerinin orman arazileri üzerinde bulunduğu belirtilirken, faaliyet kapsamında kaç ağacın kesileceğine ilişkin bilgiye yer verilmedi. Dosyada, açık ocak madenciliğinde üretim yöntemi olarak delme-patlatma yönteminin kullanılacağı ifade edildi.

Zenit Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kütahya'nın Simav ve Tavşanlı ilçeleri sınırlarında bulunan altın-gümüş madeni sahasında kapasite artışı ve ilave tesis yatırımı için ÇED süreci başlatıldı.

ÇED başvuru dosyasına göre, Örencik ve Avcılar köyleri mevkisinde bulunan ruhsat sahalarında mevcut cevher zenginleştirme tesisinin faaliyetlerine devam edilirken, ilave mobil kırma-eleme tesisi kurulması ve maden sahasının genişletilmesi planlanıyor.

Dosyada, proje için yatırım bedelinin 91 milyon 500 bin lira olarak öngörüldüğü, mevcut maden sahası için 2021 yılında "ÇED Olumlu" kararı alındığı ve üretim faaliyetlerinin 2023 yılında başladığı belirtildi.

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Planlamaya göre yıllık cevher üretim miktarı 1,6 milyon ton olarak korunacak. Buna karşılık pasa miktarı 2,4 milyon tondan 6,4 milyon tona çıkarılacak, toplam yıllık kazı miktarı ise yaklaşık 4 milyon tondan 8 milyon tona yükseltilecek.

Mevcut ÇED olumlu kararına esas 668,82 hektarlık proje alanının, 358,95 hektarlık ilave alanla birlikte toplam bin 27 hektara çıkarılması planlanıyor. Proje kapsamında madencilik faaliyetlerinin yürütüleceği fiziki kullanım alanının ise 864,85 hektar olacağı ifade edildi.

YENİ ORMAN İZNİNE BAŞVURULABİLİR

ÇED dosyasında proje alanının çeşitli bölümlerinin orman arazileri üzerinde bulunduğu belirtilirken, mevcut orman izinlerinin ruhsat süresine bağlı olarak uzatılacağı ve ihtiyaç duyulması halinde yeni orman izinleri için başvuruda bulunulacağı kaydedildi.

Dosyada, arazi hazırlık çalışmaları kapsamında sahanın çitle çevrilmesi, ocak alanları, stok sahaları, pasa depolama alanları ve şantiye alanlarında bulunan ağaçların kesilmesinin öngörüldüğü belirtildi. Ancak faaliyet nedeniyle kaç ağacın kesileceğine ilişkin herhangi bir sayısal veriye yer verilmedi.

Proje kapsamında planlanan açık ocak faaliyetleri öncesinde ünitelerin yer aldığı alanlardaki bitkisel toprağın sıyrılarak depolanacağı, rehabilitasyon aşamasında yeniden kullanılacağı ifade edildi. Dosyada ayrıca, ocak alanının orman arazisi olması nedeniyle üretim faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından ağaçlandırma çalışması yapılacağı belirtildi.

9 YIL İŞLETME, 3 YIL REHABİLİTASYON

Projenin 2 yıllık arazi hazırlık ve inşaat, 9 yıllık işletme ve 3 yıllık rehabilitasyon dönemlerinden oluşacağı, faaliyetlerin yılda 12 ay ve üç vardiya halinde yürütüleceği bildirildi.

ÇED başvuru dosyasında, proje kapsamında yeni ocak alanları, pasa depolama sahaları, cevher stok alanları ve bitkisel toprak depolama alanlarının oluşturulmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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