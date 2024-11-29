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Kütahya'da 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Açıldı

Kütahya'da 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Açıldı
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Kütahya Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve atık yönetimini sağlamak amacıyla 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni törenle açtı. Tesis, katı atıkların ayrıştırılıp ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor.

Kütahya'da, katı atıkların ayrıştırılacağı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi törenle açıldı.

Kütahya Belediyesi tarafından Kütahya-Eskişehir yolu yakınındaki Çalca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan tesiste katı atıklar ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılacak.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, törende yaptığı konuşmada, çevrenin insanlara emanet olduğu bilinciyle çalıştıklarını ve Atık Getirme Merkezi'ni bu düşünceyle hizmete açtıklarını söyledi.

Artan tüketim alışkanlıklarının bilinçsiz atık yönetimini beraberinde getirdiğini ve çevrenin kirletilmesinde sebep olunduğunu belirten Kahveci, şöyle devam etti:

"İşte tam bu noktada bu Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi devreye giriyor. Bu kıymetli merkez doğamıza, gelecek nesillere ve şehrimize olan sorumluluğumuzun bir nişanesi olarak bugün açılışı yapılıyor. Bu tesisi evlerimizde, iş yerlerimizde biriken doğaya zarar veren, verebilecek olan her türlü tehlikeli atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılarak memleketimizin hizmetine sunulması için açıyoruz."

Kahveci, tesiste atık pil, elektronik atıklar, kimyasal malzemeler, plastikler gibi birçok atığın ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ve dua edilmesinin ardından tesisin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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