Aydın-Kuşadası'na yılbaşında Balkan ülkeleri ilgisi

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda, yılbaşı gecesi açık olacak otellerin tamamında doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, otellere yapılan rezervasyonlarda, daha çok Balkan ülkelerinden gelen turistlerin Kuşadası'na ilgi gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, yılbaşında Balkan ülkeleri olan Bulgaristan ve Romanya ile Almanya'dan gelecek yabancı turistleri ağırlayacak. İzmir, Ankara, Manisa ve Denizli gibi yakın illerden de günübirlik konaklamak için gelen yerli ziyaretçiler de ilçeye hareket kazandıracak. Kuşadası'nda yılbaşı gecesi açık olan otellerin tamamında doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı. Lobi, havuz başı, resepsiyon ve restoranlarını misafirleri için süsleyen Kuşadası'ndaki oteller, bu yıl da gala gecesi ve eğlence programlarında yerel sanatçıları tercih etti. Kuşadası'nda kutlama programı da dahil olmak üzere otellerin gecelik konaklama fiyatlarının da 5 bin ile 15 bin lira arasında değiştiği belirtildi.

'ELİMİZDE ÇOK AZ ODAMIZ KALDI'

TÜROFED Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, "Kuşadası'ndaki otellerimiz neredeyse doldu. Otellerimize yılbaşında yabancı turistlerin ilgisi oldukça yoğun. Bu durum turizmciler olarak bizleri çok sevindirdi. Bazı oteller tamamen Bulgar, bazılarında Romen bazılarında ise Alman turistleri ağırlayacak. Elimizde çok az odamız kaldı. Yılbaşında Kuşadası'na gelecek yerli misafirlerimiz de tatil olan ertesi gün yine sahillerimizde ve turistik çarşılarımızda dolaşıp, keyifli vakit geçirebilirler" dedi.

'GELECEK SEZONDAN UMUTLUYUZ'

Kuşadası'nda 2025 turizm sezonunun da beklentileri karşıladığını belirten Özden, "Yüksek turizm sezonunda genel olarak otellerin doluluk oranı istediğimiz seviyedeydi. Sadece nisan ve mayıs aylarını biraz kötü geçirdik. Şu an erken rezervasyonlara baktığımızda önümüzdeki yıldan da umutluyuz. 2026'da da Kuşadası'nı yine en çok İngiliz ve Alman turistler tercih edecek. Daha sonra Polonya ve Orta Avrupa pazarı başı çekecek" diye konuştu.