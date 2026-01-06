Haberler

Kuşadası'nda 550 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı; 1 şüpheli gözaltında

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evden 550 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edilen yabancı uyruklu M.H. (54) yakalandı. Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan bir evden 550 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı güvenlik kameralarından tespit edilen yabancı uyruklu M.H. (54) yakalandı.

Güzelçamlı Mahallesi'nde oturan Y.K., dün İlçe Jandarma Karakolu'na gidip, evindeki 100 gram ağırlığında 550 bin lira değerindeki altın bileziğin çalındığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine jandarma ekipleri, evin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 24 saat süren incelemenin ardından ekipler, hırsızlık şüphelisinin M.H. olduğunun tespit etti. M.H., bugün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.H, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada bulunan altın bilezik ise sahibine teslim edildi. M.H.'nin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN / KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
