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Kuşadası'na 4 gemiyle 9 bin 300 turist geldi

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Kuşadası, 4 kruvaziyer gemisiyle 9 bin 300 turisti ağırladı. Turistlerin bir kısmı Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 4 kruvaziyerle 9 bin 300 turisti ağırladı.

Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde Bahama bayraklı "Odyssey of the Seas" ve "Norwegian Viva", Palau bayraklı "Astoria Grande" ve Malta bayraklı "Sea Cloud 2" demirledi.

Gemilerden inen çoğunluğu ABD vatandaşı 9 bin 300 turistin bir kısmı, tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi.

Tura katılmayan turistler ilçeyi gezdi, kent merkezinde alışveriş yaptı.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun
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