Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 10 bini aşkın turist geldi
Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Bahama ve İtalya bayraklı 3 kruvaziyer gemisiyle gelen çoğunluğu ABD'li 10 bin 500 turisti ağırladı. Turistler Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret edip alışveriş yaptı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 kruvaziyer gemisiyle gelen 10 bin 500 turisti ağırladı.
Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas" ve "Brilliance Of The Seas" ile İtalya bayraklı "Aida" kruvaziyerleri yanaştı.
Gemilerle ilçeye gelen 10 bin 500 turistin büyük bölümünü ABD'li yolcular oluşturdu.
Turistlerin bir kısmı Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederken, diğerleri ilçe merkezinde gezerek alışveriş yaptı.
Kaynak: AA / İbrahim Uzun