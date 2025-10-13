Kurusıkı Tabancayla Banka Soyan Esnaf Yakalandı

Haberler

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir banka şubesine girerek kurusıkı tabancayla gişe görevlisine tehdit eden K.Ö., yaklaşık 43 bin lirayı alarak kaçtı. K.Ö., polis tarafından kısa sürede yakalandı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde bir banka şubesine girip kurusıkı tabancayı gişe görevlisine doğrultarak yaklaşık 43 bin lirayı alıp kaçan K.Ö. (49), yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Aşırı borçlandığı öğrenilen K.Ö. isimli esnaf, elindeki kurusıkı tabancayla özel bir bankanın şubesine girdi. Özel güvenlik görevlisinin lavaboda olduğu sırada gişe görevlisine tabancayı doğrultan K.Ö., poşete koydurduğu yaklaşık 43 bin lirayla kaçtı. Bu sırada K.Ö., kurusıkı tabancayı da çöpe attı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüpheliyi kısa sürede çalınan parayla yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
