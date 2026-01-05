Haberler

Muğla'da kuru temizlemeye verilen montun cebinde unutulan 200 gram altın sahibine teslim edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da bir müşterinin kuru temizlemeye verdiği montun ceplerinde bulduğu 200 gram altın, işletme sahibi tarafından sahibine ulaştırıldı. Müşteri, altınlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Muğla'da, kuru temizlemeciye verilen montun cebinde unutulan 200 gram altın, işletme sahibi tarafından sahibine teslim edildi.

Menteşe ilçesinde bir kişi, farkında olmadan cebinde külçe altın bulunan montunu kuru temizlemeye verdi.

İşlem öncesi montun ceplerini kontrol eden firma çalışanları, toplam 200 gram ağırlığındaki 3 külçe altın buldu. Altınlar firma yetkilileri tarafından muhafaza altına alındı.

İşletme sahibi Raşit Tosun, gazetecilere, müşterinin mağdur olmaması için vakit kaybetmeden montun sahibine ulaştıklarını söyledi.

Kendilerine bırakılan her eşyanın bir emanet olduğunu belirten Tosun, "Müşterilerimizin güveni bizim en büyük sermayemiz. Altınları fark eder etmez herhangi bir tereddüt yaşamadan hemen müşterimizi aradık. Çünkü emanete duyduğumuz saygı bunu gerektirir." dedi.

İsmini vermek istemeyen müşteri ise altınlarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, firma yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Fenerbahçe'de Samsunspor karşısında 10 eksik

Tam 10 eksik! Samsunspor maçında oynayamayacaklar
Galatasaray iletişimi tamamen kesti: Yusuf Demir istenmeyen adam ilan edildi

Galatasaray iletişimi tamamen kesti: O artık istenmeyen adam
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Eyüpsultan'da restorana operasyon; valizde değeri 7,5 milyon lira olan 50 silah bulundu

İstanbul'da restorana operasyon: Milyonlarca liralık silah bulundu