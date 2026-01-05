Muğla'da kuru temizlemeye verilen montun cebinde unutulan 200 gram altın sahibine teslim edildi

Muğla'da, kuru temizlemeciye verilen montun cebinde unutulan 200 gram altın, işletme sahibi tarafından sahibine teslim edildi.

Menteşe ilçesinde bir kişi, farkında olmadan cebinde külçe altın bulunan montunu kuru temizlemeye verdi.

İşlem öncesi montun ceplerini kontrol eden firma çalışanları, toplam 200 gram ağırlığındaki 3 külçe altın buldu. Altınlar firma yetkilileri tarafından muhafaza altına alındı.

İşletme sahibi Raşit Tosun, gazetecilere, müşterinin mağdur olmaması için vakit kaybetmeden montun sahibine ulaştıklarını söyledi.

Kendilerine bırakılan her eşyanın bir emanet olduğunu belirten Tosun, "Müşterilerimizin güveni bizim en büyük sermayemiz. Altınları fark eder etmez herhangi bir tereddüt yaşamadan hemen müşterimizi aradık. Çünkü emanete duyduğumuz saygı bunu gerektirir." dedi.

İsmini vermek istemeyen müşteri ise altınlarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, firma yetkililerine teşekkür etti.