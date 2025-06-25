Kurtarma Çalışmaları Yarın Başlayacak

KURTARMA ÇALIŞMALARI YARINA BIRAKILDI

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e giden, Bahama bayraklı 186 metre uzunluğundaki ANGY R isimli kuru yük gemisi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu. Gemi kendi imkanları ile yaptığı çalışmalarla kurtulamadı. Bunun üzerine kurtarma çalışmaları yarına bırakıldı.