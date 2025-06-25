Kurtarma Çalışmaları Yarın Başlayacak
Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e giden ANGY R isimli geli, Tekirdağ açıklarında karaya oturdu. Gemi kurtarılmak için yaptığı çalışmalardan sonuç alamadı ve kurtarma çalışmaları yarına ertelendi.
KURTARMA ÇALIŞMALARI YARINA BIRAKILDI
Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e giden, Bahama bayraklı 186 metre uzunluğundaki ANGY R isimli kuru yük gemisi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu. Gemi kendi imkanları ile yaptığı çalışmalarla kurtulamadı. Bunun üzerine kurtarma çalışmaları yarına bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel