Kurbanlık Küçükbaş, Otomobilin Bagajında Taşıdı

Kurbanlık Küçükbaş, Otomobilin Bagajında Taşıdı
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde Serkan Uzun, Kurban Bayramı için aldığı küçükbaş hayvanı, kamyonet bulamayınca otomobilinin bagajında taşımak zorunda kaldı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Serkan Uzun, kamyonet bulamayınca kurbanlık küçükbaşı otomobilinin bagajında taşıdı.

Yusufeli ilçesinde Kurban Bayramı için vatandaşlar, bütçelerine göre küçük ve büyükbaş hayvanlar aldı. Küçükbaşlarda 12 bin liradan 30 bin liraya kadar değişen fiyatlarla satışa sunulan kurbanlıklar, titizlikle seçildi. Alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Kurbanlıkların taşınma süreci ise ilginç görüntülere sahne oldu. İlçede yaşayan Serkan Uzun kamyonet bulamayınca satın adlığı küçükbaşı otomobilin bagajına koyarak taşıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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