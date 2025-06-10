Kurban Bayramı Sonrası İstanbul'da Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı Sonrası İstanbul'da Trafik Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilinin ardından İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 62, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 44 olarak ölçüldü.

KURBAN Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu.

Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk mesai gününde, trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 62, Avrupa Yakası'nda yüzde 44, kent genelinde ise saat 08.00 itibariyle yüzde 51 olarak ölçüldü.

Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda araçlar güçlükle ilerlerken, Maltepe'de D-100'de trafiğin yoğun akıcı olduğu gözlendi. Haliç'te de sabah saatlerinde yoğunluk oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü

Yıllar sonra ilk! Serdar Ortaç'ı görenler gözlerine inanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu

Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu! Başhekim açıkladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İmamoğlu ile arasında geçen ses kaydına Kılıçdaroğlu'dan tepki: Operasyon

İmamoğlu ile arasında geçen ses kaydına Kılıçdaroğlu'dan tepki
ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü

ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
Kale arkası 20 binden fazla! Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.