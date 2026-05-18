Antalya'da bayram öncesi hayvancılık ve kırmızı et sektörü değerlendirildi

Antalya Ticaret Borsası tarafından (ATB) düzenlenen "Kurban Bayramı Öncesi Sektörel Analiz Toplantısı"nda hayvancılık ve kırmızı et sektöründe yaşanan sorunlarla çözüm önerileri ele alındı.

ATB Başkan Vekili Halil Bülbül başkanlığında Borsada gerçekleştirilen toplantıda, hayvan varlığı, et üretim miktarı ve ticaret hacmi, kurbanlık fiyatları, kesim ücretleri, kesim noktaları ile sektörün sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Salih Toros, 178 bin büyükbaş, 1 milyon 285 bin küçükbaş hayvanın olduğu Antalya'da geçen yıl 11 bin büyükbaş, 166 bin küçükbaş hayvanın kesildiğini ve kurbanlık sıkıntısının olmadığını belirtti.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı da kurban kesiminin kasaplar tarafından yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan ise hayvan varlığının korunması için kurbanda dişi hayvan yerine erkek hayvanların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediyelerin kesim alanlarında sunduğu hizmetlerin iyi olduğunu belirtti.

Ziraat Mühendisleri Odası temsilcisi Musa Toros, kısa süreli de olsa Kurban Bayramı'nın ülkenin en büyük ekonomik hareketliliklerinden biri olduğuna dikkati çekti.

ATB 5. Meslek Komitesi Üyesi Ata Sönmez, kısa sürede binlerce hayvanın kesilebileceği yeterli mezbaha kapasitesinin bulunmadığını ileri sürdü.

Toplantıya, ANET Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Cengiz, Antalya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Halil Karakaş ve sektör temsilcileri katıldı.