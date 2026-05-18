Haberler

Antalya'da bayram öncesi hayvancılık ve kırmızı et sektörü değerlendirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen toplantıda hayvancılık ve kırmızı et sektörünün sorunları, kurbanlık fiyatları, kesim kapasitesi ve çözüm önerileri ele alındı. Sektör temsilcileri, dişi hayvan kesiminin önlenmesi ve mezbaha kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Antalya Ticaret Borsası tarafından (ATB) düzenlenen "Kurban Bayramı Öncesi Sektörel Analiz Toplantısı"nda hayvancılık ve kırmızı et sektöründe yaşanan sorunlarla çözüm önerileri ele alındı.

ATB Başkan Vekili Halil Bülbül başkanlığında Borsada gerçekleştirilen toplantıda, hayvan varlığı, et üretim miktarı ve ticaret hacmi, kurbanlık fiyatları, kesim ücretleri, kesim noktaları ile sektörün sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Salih Toros, 178 bin büyükbaş, 1 milyon 285 bin küçükbaş hayvanın olduğu Antalya'da geçen yıl 11 bin büyükbaş, 166 bin küçükbaş hayvanın kesildiğini ve kurbanlık sıkıntısının olmadığını belirtti.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı da kurban kesiminin kasaplar tarafından yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan ise hayvan varlığının korunması için kurbanda dişi hayvan yerine erkek hayvanların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediyelerin kesim alanlarında sunduğu hizmetlerin iyi olduğunu belirtti.

Ziraat Mühendisleri Odası temsilcisi Musa Toros, kısa süreli de olsa Kurban Bayramı'nın ülkenin en büyük ekonomik hareketliliklerinden biri olduğuna dikkati çekti.

ATB 5. Meslek Komitesi Üyesi Ata Sönmez, kısa sürede binlerce hayvanın kesilebileceği yeterli mezbaha kapasitesinin bulunmadığını ileri sürdü.

Toplantıya, ANET Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Cengiz, Antalya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Halil Karakaş ve sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demokrat adayın twerk görüntüleri ABD'yi karıştırdı

Seçim vaatlerinin önüne geçen dans
Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş: Kendi evinde Alanya’yı yenemiyorsun

Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş

24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu

24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu
Lüks otomobilin çarptığı genç kız yaralandı, ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi

Lüks otomobilin çarptığı kız yol kenarındaki ağaca savruldu
Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi

Ağlaya ağlaya özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi
Pakistan, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" dediği Tahran yönetiminden kritik adım

Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

Resmen ateşle oynuyor! Türkiye'ye karşı 2 bin 500 asker konuşlandırdı