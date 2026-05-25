Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılarda yoğunluk

Tekirdağ'da Kurban Bayramı'na kısa süre kala bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor. Murat Bıçakçı, günde yaklaşık 400 bıçak bilediklerini belirtti.

TEKİRDAĞ'da Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala bıçakçılarda yoğunluk yaşanmaya başladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarihi bedesten içerisinde bıçakçılık yapan Murat Bıçakçı, bayram öncesi işlerinin yoğunlaştığını söyledi. Gün içerisinde yaklaşık 400'e yakın bıçak bilediklerini belirten Bıçakçı, 'Kurban bayramı nedeniyle işlerimiz yoğunlaştı. Bu sene 10 gün geriye geldi havalarda güzel serin gidiyor. Kurban için her şey müsait. İşlerimiz her geçen sene daha da yükseliyor Kurban Bayramı zamanında. İlk zamanlar 400-500 tane bıçak biliyoruz ondan sonra arife günü daha da yoğunlaşıyor" dedi.

Özellikle Kurban Bayramı öncesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle bıçak ustaları mesaiyi artırırken, bileme işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
