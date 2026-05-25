Kayseri ve Kırşehir'de bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi sürüyor

Kayseri ve Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyicileri ve satıcıları yoğun mesai yapıyor. Ustalar, vatandaşların son güne bırakmaması konusunda uyarıyor.

Kayseri Kapalı Çarşı'da bayram için üretilen yeni bıçaklar tezgahlardaki yerini alırken, kurban kesimi için getirilen bıçak ve baltalar ustalar tarafından bileniyor.

Bıçakçı Mehmet Uçak, AA muhabirine, yoğunluk olduğunu, bıçaklara 50 lira, satır ve nacaklara ise 100 liradan bileme işlemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatandaşların bıçak bileme işlemlerini son güne bıraktığını belirten Uçak, "Onlar da mağduriyet yaşıyor. Bizler de işimizi tam anlamıyla yapamıyoruz. Vatandaşın bıçak bilemeye erken gelmesi iyi olurdu. Erken gelseler işleri rahatça yapılır. Bıçaklarımız 500 liradan başlıyor, 800 liraya kadar da bıçak satışlarımız var." dedi.

Uçak, kurban kesiminde sıkıntı yaşanmaması adına bıçakların ustalarına biletilmesinin doğru olacağını ifade etti.

Kırşehir

Kırşehir'de bayram öncesi bıçak bileyicileri ve satıcıların da yoğunluk yaşanıyor.

Tarihi Uzun Çarşı'da faaliyet gösteren bıçak ustası Murat İşeri, 30 yılı aşkın süredir bu işle uğraştığını ve her bayram öncesi ciddi yoğunluk yaşandığını söyledi.

Son 3-4 gündür işlerin arttığını vurgulayan İşeri, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizden daha erken getirmelerini istiyoruz, son güne bırakmasınlar. Bu bizim için de kendileri için de daha iyi ve rahat olur. Sabahları mesaimiz çok erken, saat 07.00'den itibaren başlıyoruz, gece ise 23.00'e kadar çalışıyoruz. Bıçakların yanı sıra satır, keser gibi ürünlerin tamirini de yaptırmaya getiriyorlar. Gece yarısına kadar bitirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bıçak, satır, nacak hepsinin bileme işlemini yapıyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
