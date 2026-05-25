Haberler

Taşova'da bıçak bileyicilerde bayram yoğunluğu

Taşova'da bıçak bileyicilerde bayram yoğunluğu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde Kurban Bayramı yaklaşırken bıçak bileyicileri yoğun mesai yapıyor. Ustalar, vatandaşların getirdiği bıçak ve satırları 50 liraya bileyerek bayrama hazırlıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bıçak bileyicilerinde yoğunluk yaşanıyor.

Atatürk Bulvarı başta olmak üzere ilçenin çeşitli noktalarında tezgah açan ustalar, vatandaşların getirdiği bıçak ve satırları bayrama hazırlıyor.

Baba mesleğini sürdüren bıçak bileme ustası Hasan Kurt, bu yıl bileme fiyatının 50 lira olduğunu belirterek,

"Bıçak bileme ustalık ister, yanlış yöntem bıçağa zarar verir. Taşla biledikten sonra mutlaka biley taşıyla temizlenmesi gerekir. Tezgahımız arife günü sonuna kadar açık olacak." dedi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...

Trump bölge ülkelerine resti çekti! İsrail için yaptığına bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti

Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi

Farioli Türkiye'ye mi dönüyor? Fenerbahçe için kararını verdi
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Barajın kapakları açıldı, köprü suyun debisine dayanamadı

Baraj kapakları açıldı, iki ili birbirine bağlayan köprü dayanamadı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı

Gözaltına alınan Serenay'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Montella, Arda Güler kararını verdi

Ve beklenen oldu!

Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler