Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Bileme Tezgahlarında Yoğunluk

Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Bileme Tezgahlarında Yoğunluk
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Havza ilçesinde Kurban Bayramı yaklaşırken bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk artmaya başladı. Tezgahlarda bıçak bileme fiyatları 30 ila 50 lira arasında değişirken, kurbanlık bıçaklar ise 200 ila bin lira arasında satılıyor. Uzmanlar, vatandaşların bıçaklarını son güne bırakmamaları konusunda uyarıyor.

Havza ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk arttı.

İlçenin farklı noktalarında kurulan bıçak bileme tezgahlarında bayram yaklaştıkça yoğunluk artıyor. Tezgahlarda bıçaklar 35 ila 30, balta ve satırlar ise 40 ila 50 liraya bileniyor.

Açılan tezgahlarda kurbanlık bıçaklar ise 200 ila bin lira arasında satılıyor.

25 Mayıs Mahallesi'nde açtığı tezgahta bıçak bileyen Şemsettin Kaya, işlerin birkaç gündür yoğunlaştığını belirterek, "Her evde 5-6 bıçak oluyor. Geçen yıl 5 bine yakın bileme yaptık." dedi.

Sadi Çeri ise vatandaşların bıçaklarını biletme işini son güne bırakmaması tavsiyesinde bulunarak, "Her sene olduğu gibi bu sene de son günlere doğru yığılma yaşanmakta. Vatandaşlar, biletmek için son gün geldiğinde sıra beklemek zorunda kalacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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