Kurban Bayramı öncesi Eminönü'nde yoğunluk oluştu

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler, Eminönü ve çevresinde yoğunluk oluşturdu. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar alışveriş yapıp tarihi yerleri gezdi. Kalabalık dronla havadan görüntülendi.

KURBAN Bayramı'nı İstanbul'da geçirmeyi planlayan kişiler Eminönü'nde bayram alışverişi yaptı. 9 günlük bayram tatilini ve güneşli havayı fırsat bilenler Eminönü ve çevresinde yoğunluk oluşturdu. Kalabalık, dronla havadan görüntülendi.

Bayram tatilini İstanbul'da geçirmek isteyen kişiler sabah saatlerinden itibaren Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu. Özellikle tarihi ve turistik noktalarda oluşan kalabalık nedeniyle meydan ve çarşı çevresinde hareketlilik arttı. Bazı kişiler alışveriş yaparken, bazıları ise tarihi yerleri gezdi. Havanında güneşli olması nedeniyle kalabalığın oluştuğu Eminönü ve çevresi dronla havadan görüntülendi.

'ÇEVREYE BAKIYORUM, ADIM ATACAK YER YOK'

Çevrede oluşan yoğunlukla ilgili konuşan Erdoğan Demirhan, "Gezmeye dolaşmaya geldim. Eminönü bugün anormal kalabalık. Her gün böyle oluyor ama bu kadar da olmuyor. Bayram münasebeti ile böyle bir yoğunluk var. Çevreye bakıyorum da adım atacak yer yok" diye konuştu.

'KALABALIK AMA YİNE DE GÜZEL'

Ailesiyle birlikte Bartın'dan gelen Emrah Çetin ise, "Bayram için Bartın'dan geldik. Tatilin 9 gün olması bizim için avantaj oldu. İstanbul çok güzel ama çok kalabalık, bayram dolayısıyla sanırım. Sultanahmet tarafını ve müzeleri gezdik. Biraz tarihi yerleri gezdik. Eminönü'nü gezeceğiz, sonrada Galata Kulesi'ne devam edeceğiz. Buradan sonra yarın yurt dışı planımız var. Mısır'a gideceğiz" şeklinde konuştu.

'AMACIMIZ ZATEN ÇOCUKLARIN MUTLU OLMASI'

Bayramı İstanbul'da geçireceğini söyleyen Ahmet Kartal, "Bütçemize göre alışveriş yapacağız. Amacımız zaten çocukların mutlu olması, gezmesi. Amacımız Eminönü ve tarihi yerleri göstermek. İstanbul'da kalıyoruz en azından tarihi yerleri çocuklarımıza göstermiş oluyoruz" dedi.

'GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARIP GEZECEĞİZ'

Annesi ile birlikte Eminönü'ne gezmeye gelen Muharrem Bayram, "Bugün çok yoğun. Yoğun değil diye geldik ama, tıklım tıklım kalabalık. Şırnak'tan geldik. Ben zaten burada yaşıyorum. İzinli günümde çıkalım dedik. Bayramda ben çalışıyorum. Bizimkiler de evde yani bayramda çalışıyoruz. Tatil planımız yok. Bugün yemek yemeye geldik. Kahvaltılık bir şeyler almayı düşünüyorum. Güzel havanın tadını çıkarıp gezeceğiz. Çok güzel İstanbul'u çok seviyorum. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlarım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

