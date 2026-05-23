İzmir'de bayram öncesi kiralık araç rezervasyon oranı yüzde 50'ye ulaştı

İZMİR'de Araç Kiralamacıları Konfederasyonu (AKKON) İl Başkanı Ahmet Demir, Kurban Bayramı'nda araç kiralamalara talebin arttığını vurgulayarak, "Bayramın yaklaşmasıyla yoğun bir talep oluştu. Müşterilerimizin son günlerde acele etmesi lazım. Yüzde 50'lik bir artış var" dedi.

İzmir'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala araç kiralama firmalarında yoğunluk yaşanıyor. Yurt içi ve yurt dışından gelenler, araç kiralama firmalarına ilgi gösteriyor. Araç kiralama fiyatları günlük 2 bin TL'den başlayarak 5 bin TL'ye kadar çıkıyor.

AKKON İzmir İl Başkanı Ahmet Demir, Kurban Bayramı'nın da gelmesiyle kiralık araç rezervasyon oranının yüzde 50'ye ulaştığını belirterek, "Bayramın yaklaşmasıyla yoğun bir talep oluştu. Müşterilerimizin son günlerde acele etmesi lazım. Yaz mevsimi, gurbetçi vatandaşlarımızın gelmesi ve iş piyasasındaki müşterilerimizin de etkisiyle yoğun talep aldık. Yüzde 50'lik bir artış var" dedi.

Vatandaşların kiralık araç seçiminde nelere dikkat etmesi konusunda konuşan Demir, "Kesinlikle kurumsal firmaları tercih etmeleri lazım. Araç kiralarken 'rent-a-car' kaskosunun olup olmadığına dikkat etmeleri gerek. Merdiven altı firmalardan uzak durmaları lazım. Aracı kiralamadan önce muhakkak arabanın sağını solunu fotoğraflayıp iyice kontrol etsinler" diye konuştu.

'FİYATLAR DEĞİŞİYOR'

Araç kiralama fiyatlarını da paylaşan Demir, "Ekonomik grup diye ayırdığımız araçlar var. Manuel araçlarımızın günlük ücreti 2 bin liradan başlıyor. Otomatik olanları ise 2 bin 500 liradan başlıyor. Orta segment dediklerimiz 3 bin liradan, lüks araçlarımız ise 5 bin liradan kiralanıyor" ifadelerini kullandı.

'BAYRAM TATİLİ İÇİN KİRALADIM'

Tatil için otomobil kiralayan, ticaretle uğraşan evli ve 1 kız çocuğu babası Ferhat Kadir Eroğlu (45), "Aracımı sattım, farklı yatırımlarım var. O yüzden bu dönemlerde kiralamayı daha mantıklı buluyorum. Bayram tatili için kiraladım. Ege Bölgesi'ni gezeceğiz. Deniz tatili olacak. Araç kiralarken firmanın güvenilirliği, kurumsallığı çok önemli. Aracın bakımını temiz ve yeni model olmasına bakıyorum. Kasko önemli. Çünkü yolda insanın başına neler neler gelebilir" diye konuştu.

