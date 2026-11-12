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Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkanlığına Turgut Acar seçildi

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Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkanlığına Turgut Acar seçildi
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Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) 7 Kasım'da yapılan meslek komitesi seçimlerinin ardından yönetim kurulu, disiplin kurulu ve genel kurul üyeleri belirlendi. Yönetim kurulu başkanlığına Turgut Acar seçilirken, eski başkan Fahri Özen görevi Acar'a devretti.

ANTALYA (AA) – Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) 7 Kasım'da gerçekleştirilen meslek komitesi seçimlerinin ardından, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve genel kurulu üyeleri seçimi ve devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Oda binasında yapılan seçimlerde meclis üyeleri, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, disiplin kurulu, genel kurul ve hesapları inceleme komisyonu üyelerini belirledi.

Seçim sonucunda yönetim kurulu başkanlığına Turgut Acar seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine Hakan Yılmaz Temel, Levent Halil Taşgın, Hamdi Bilginer, Erman Antağ, Mustafa Bağlı, Mutlu Baykara, Erkmen Tıraş ve Mustafa Uysal getirildi.

Disiplin kurulu üyeliklerine İbrahim Durdaş, Sedat Avcıoğlu, Erkan Demirci, Levent Yazıcı, Naim Erdem ve Adnan Sarıca seçildi. Genel kurul üyeliklerine ise Sedat Şarvan, Ramazan Çetin ve Muhammet Çiftçi getirildi.

Seçimin ardından konuşan Acar, demokratik bir ortamda gerçekleştirilen seçimlerde üyelerin tercihlerinin sandığa yansıdığını belirtti.

İki adayın yarıştığı seçimlerin demokratik bir süreç olduğunu ifade eden Acar, "33 meclis üyemizle birlikte yönetim kurulumuz hep birlikte bundan sonra bölgemiz, üyelerimiz ve ülkemiz için en iyi hizmeti vermek için çalışacağız. Yeni dönemin üyelerimize ve Batı Antalya iş dünyasına hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Seçimlerin ardından KUTSO'nun eski başkanı Fahri Özen, görevi Turgut Acar'a devretti. Özen, yeni yönetim kurulu başkanı ve üyelere görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA
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