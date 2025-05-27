Kumluca Kaymakamı Güneş, Yatırımları Yerinde İnceledi

Kumluca Kaymakamı Güneş, Yatırımları Yerinde İnceledi
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Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, ilçede yapımı devam eden yatırımlar hakkında bilgi almak üzere incelemelerde bulundu. Kaymakam, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılacak trafo merkezinin ayrıntılarını paylaştı.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve beraberindeki heyet, ilçede yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Kaymakam Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, İlçe Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, siyasi parti ilçe başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri, ilçede yapımı süren yatırımlara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Heyet önce, Hasanağa mevkisinde yapılan trafo merkezinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Güneş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yaklaşık 400 milyon liraya mal olacak trafo dağıtım merkezinin, 2026 Mayıs ayında faaliyete geçeceğini ve trafo merkezi sayesinde ilçeye kesintisiz elektrik enerjisi sağlanacağını belirtti.

Güneş ve beraberindekiler daha sonra, Toptaş deve güreşi alanı, inşaatı devam eden yeni jandarma binası, yeni yapılan hükümet konağı, Mavikent ormanı ve yangın söndürme helikopter pistindeki çalışmaları inceledi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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