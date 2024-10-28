Kumluca'dan 3 Sporcu Yüzme Yarışları'nda Birincilik Elde Etti
Antalya'da düzenlenen Yüzme Yarışları İl Şampiyonası'nda Kumluca'dan katılan 3 sporcu birincilik kazandı. Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca, yüzme sporunun yaygınlaşması için çaba gösterdiklerini belirtti.
Antalya'da gerçekleştirilen Yüzme Yarışları İl Şampiyonası'na Kumluca'dan katılan 3 sporcu birincilik elde etti.
Kumluca Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca, 25-27 Ekim tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonaya ilçeden katılan sporcuların önemli dereceler elde ettiğini belirtti.
Yüzme sporunun gençler arasında yaygınlaşması için çaba gösterdiklerini söyleyen Koca, çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını kaydetti.
Antalya'da düzenlenen şampiyonada 3 il birinciliği elde ettiğini vurgulayan Koca, ilçede sporun gelişmesi için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini dile getirdi.