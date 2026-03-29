Antalya'da etkili olan hortum bazı seralara zarar verdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan hortum, Sarıkavak Mahallesi'ndeki seralarda hasara yol açtı. Çiftçiler, zarar gören seraları için onarım çalışmalarına başladı.

İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından çıkan hortum nedeniyle Sarıkavak Mahallesi'ndeki seralarda hasar oluştu. Üreticiler, sabah saatlerinden itibaren zarar gören seralarında çalışma başlattı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, yaptığı açıklamada, yaşanan afetten dolayı çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunduklarını ve zarar gören çiftçileri ziyaret ederek yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Çiftçilerin yaşadıkları zorlukları iyi bildiklerini anlatan Kökce, "Maalesef bu yıl çiftçilerimiz açısından afetlerle geçen bir yıl oldu. Gece meydana gelen hortumda Sarıkavak Mahallesi'nde bazı çiftçilerimizin seraları zarar gördü. İnşallah devletimiz çiftçilerimizin yaralarının sarılması konusunda gereken desteği sağlar." diye konuştu.

Sarıkavak Mahalle Muhtarı Cevdet Girgin de saat 03.30 sıralarında sağanakla aniden çıkan hortumun seralarda zarara neden olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular

Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular
Pakistan, İran'a gıda ihracatına izin verdi

Komşusundan İran'a rahat nefes aldıracak karar! Resmen izin verdiler
Şehri ayağa kaldıran olay! Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Savaş sürerken Bakan Fidan'dan İslamabad çıkarması

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Bakan Fidan'dan kritik adım
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular

Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

Beklenen son! Yasak aşk iddiaları istifa ile noktalandı
Banka hesabını kiraladığı kişilere ulaşamayınca arkadaşlarını kaçırıp darbettirdi

Banka hesaplarını kiraladı, ulaşamayınca hıncını arkadaşlarından aldı