Haberler

Kumluca'da sokak basketbolu turnuvası tamamlandı

Kumluca'da sokak basketbolu turnuvası tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kumluca Belediyesi'nin düzenlediği 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nda Yıldızlar kategorisinde Üç Pençeler, Büyükler kategorisinde Lemon Mimarlık Art Gıda 2 şampiyon oldu. Finalde üç sayılık atış yarışmasını Hasan Tan kazandı.

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası, final müsabakalarının ardından tamamlandı.

Turnuvanın son gününde Yıldızlar kategorisi final karşılaşmaları ile Büyükler kategorisi yarı final ve final maçları oynandı.

Yıldızlar kategorisinde Üç Pençeler şampiyonluğa ulaşırken, Büyükler kategorisinde Lemon Mimarlık Art Gıda 2 birinciliği elde etti.

Büyükler kategorisinde Dokuz-Sıfır-Altı ikinci, Olympos Ali Atalay Emlak ile Last Champions ise üçüncü oldu.

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen üç sayılık atış yarışmasına 9 sporcu katıldı. Yarışmayı Olympos Ali Atalay Emlak takımından Hasan Tan kazandı.

Turnuvanın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, siyasi parti ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi! 31 kişi yaralandı

İstanbul'dan yola çıkan otobüste korkunç kaza! Onlarca yaralı var
Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü

Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı! Bakın kim çıktı

Falçatayla dehşet saçan cani kıskıvrak yakalandı! Bakın kim çıktı
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor

24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
Banka işlemlerinde yeni karar! Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni karar! Ücreti müşteri ödeyecek
6 yaşındaki çocuğu ayı saldırısından köpeği kurtardı

Ülke bu kahramanlığı konuşuyor
Otomobille motosiklet çarpıştı, yol kenarındaki çocuk yaralandı

Otomobille motosiklet çarpıştı, yol kenarındaki çocuk yaralandı
Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın

Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın
Vincenzo Montella'nın acı günü

Vincenzo Montella'nın acı günü