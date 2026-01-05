Yeşilaydan aldığı destekle kumardan uzak yaşam sürüyor

Eskişehir'de uzun yıllar kumar bağımlılığı nedeniyle maddi kayıplar yaşayan, ailesiyle arası bozulan ve sosyal çevresiyle ilişkileri zarar gören 34 yaşındaki N.K, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) desteğiyle yürüttüğü tedavi sürecinin ardından 1 yıldır kumardan uzak bir yaşam sürdürüyor.

Çocuk yaşlardayken şans oyunlarıyla tanışan N.K'nin başlangıçta eğlence olarak gördüğü alışkanlığı zamanla kontrol edemediği bağımlılığa dönüştü. N.K, yaklaşık 7 yıl önce de bahis ve internet üzerinden oynanan yasa dışı kumar oyunlarına yöneldi.

Aile ilişkileri bozulan sosyal ve iş hayatı olumsuz etkilenen N.K, uyku problemleri ve ağır borç yükü nedeniyle psikolojik olarak da zor günler geçirdi.

Eşinin araştırmaları sonucunda 1 yıl önce YEDAM'a başvuran N.K, düzenli aralıklarla aldığı ücretsiz psikolojik destek ve danışmanlık hizmetleriyle kumar bağımlılığıyla mücadele etti.

Yeşilay desteğiyle kumarı hayatından çıkaran N.K, 1 yıldır bağımlılıktan uzak yaşıyor.

Evli ve bir çocuk babası N.K, AA muhabirine, iyileşme sürecinin en önemli aşamalarından birinin YEDAM'daki görüşmeler sırasında bağımlılığını fark ederek onunla yüzleşmesi olduğunu söyledi.

Bağımlılığı uzun süre kendisine yakıştıramadığını belirten N.K, "Sürekli para kaybediyorsun ama bunu eğlence olarak görüyorsun. Motivasyonun, düzenin bozuluyor. Bağımlı olduğumu, kumar bağımlılığıyla ilgili videolar izledikten sonra ve tedavi sürecinde anladım." dedi.

"6 yılda 2,5 milyon lira kaybettim"

N.K, bağımlılığı nedeniyle yüklü miktarda para kaybettiğini dile getirerek, "Para kazanma hırsım yoktu ancak çok para kaybedince bunu geri kazanma isteğim başladı. Kumar nedeniyle 6 yılda 2,5 milyon lira kaybettim. Kaybettikçe daha fazla oynadım. Bu durum beni bağımlılığa sürükledi." ifadelerini kullandı.

Sürecin aile ilişkileri ile sosyal yaşamını derinden etkilediğine dikkati çeken N.K, zamanla yalnızlaştığını, uyku sorunları yaşadığını, ailesi ve arkadaş çevresinden uzaklaştığını ifade etti.

N.K, YEDAM danışmanı klinik psikolog Semih Gelegen ile yürüttüğü seansların kendisi için dönüm noktası olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İyileşmeye başladıktan sonra uykum düzene girdi. Artık eşimle, ailemle çok iyi ilişkilerimiz var. Hayatım şu an çok güzel. Ben inanamıyordum, 'kurtulamam' diyordum. Keşke buraya daha önce gelip Semih Bey ile daha önce tanışsaymışım. Onunla tanıştığım günden beri hayatım değişti. Beni çok motive etti, eşim de her an yanımdaydı. Bu yolda tertemiz ilerliyorum. 1 yıldır kumarla hiçbir bağım kalmadı."

Tedaviyle yaşam kalitesinin arttığını anlatan N.K, "Eskiden ne kadar uyusam da dinlenmiş hissetmezdim. Şimdi sabahları dinç uyanıyorum. Günlük yaşamımı daha planlı sürdürüyorum. Kitap okumaya ve ahşap işleriyle ilgilenmeye başladım." diye konuştu.

N.K, bağımlılığın tedavisiz geçmeyeceğine değinerek, "Kimse 'ben kendim hallederim' demesin. Ben de çok çekiniyordum ama YEDAM bana manevi ve psikolojik olarak çok destek oldu. Utanmasınlar, gelsinler, tedavi olsunlar. Hayat gerçekten değişiyor." dedi.

YEDAM tarafından sunulan psikolojik ve manevi destekten benzer sorunlar yaşayan kişilerin de yararlanması gerektiğini belirten N.K, kumarla ilgili hiçbir borcunun kalmadığını ve yaşamının yeniden düzene girdiğini sözlerine ekledi.