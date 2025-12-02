Kuluncak'ta Maden Genişletme Projesine İtiraz

Haber : Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Kuluncak Çevre Platformu'nun Eskişehir'den sonra Türkiye'nin en zengin nadir toprak elementleri bölgelerinden biri olan Kuluncak'ta, Akyüz Madencilik tarafından genişletilmek istenen maden sahasına için verilen "ÇED Olumlu" kararının iptali için açtığı davada, Malatya 3. İdare Mahkemesi, 10 Aralık 2025 tarihinde sahada keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Platform Başkanı Abbas Özdemir, Genişletme planları, 100 dönümlük bir alanı 1000 dönüme çıkarmak anlamına geliyor. Bu da oradaki su kaynaklarını, doğal bitki örtüsünü ve yerleşim alanlarını çok etkiliyor" dedi.

Kuluncak Çevre Platformu yöneticileri Metin Yalçın, Ali Türkoğlu, Abidin Kaplan, Süleyman Demircioğlu ve İsmail Karaca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Malatya Valiliği'ne "Hekimhan ve Kuluncak ilçeleri sınırlarındaki Konaktepe–Göğebakan mahalleleri ile Kırmızı Tepe mevkisinde bulunan 20062627 ruhsat numaralı sahada planlanan Demir Cevheri Kapasite Artışı ve Kırma Eleme Tesisi"ne ilişkin dava açtı.

"Genişletme girişimi doğayı ve yerleşimleri tehdit ediyor"

Kuluncak Çevre Platformu Başkanı Abbas Özdemir, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi:

"28 Eylül 2025'ten bu yana beş arkadaşımızla birlikte bu hukuki mücadeleyi yürütüyoruz. Akyüz Madencilik mevcut sahayı genişletmek ve eleme-kırma tesisi kurmak istiyor. Biz de bunun iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtık. Davamızın 10 Aralık 2025'te keşfi var. Büyük bir kitleyle, oraya yoğun şekilde katılmaya çalışacağız.

Genişletme planları, 100 dönümlük bir alanı 1000 dönüme çıkarmak anlamına geliyor. Bu da oradaki su kaynaklarını, doğal bitki örtüsünü ve yerleşim alanlarını çok etkiliyor. Orada yapılacak dinamit patlatmaları, ağır tonajlı araçların girmesi doğayı tamamen tahrip ediyor. Orada bulunan binaların büyük çoğunluğu kerpiçten veya usulen yapılmış yapılar; onlar da büyük ihtimalle yıkılma riskiyle karşı karşıya kalacak

Kuluncak, Eskişehir'den sonra Türkiye'nin en zengin nadir toprak elementlerine sahip bölgesi. Bu nedenle alanı genişletme ısrarının temel amacı da bu. Uzun süredir pasif olan bu alana sermayenin yoğun bir şekilde girmeye çalıştığını görüyoruz. 10 Aralık'ta yapılacak keşifte tüm çevre dostlarını ve bölge halkını yanımızda olmaya çağırıyorum. Bu dayanışma bize güç verecektir."

Malatya Çevre Platformu'ndan yazılı açıklama: "Doğaya sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır"

Malatya Çevre Platformu da Kuluncak'taki maden genişletme girişimine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuluncak halkının doğasına, suyuna ve yaşam alanlarına sahip çıkma iradesini en güçlü biçimde selamlıyoruz. İlçede yıllardır süren maden baskısına karşı yükselen toplumsal itirazı, ekosistemi ve yaşam hakkını koruma yönündeki duyarlılığı ve hukuki mücadeleyi tam destekliyoruz. Kuluncak halkının yaşam kaynaklarını tehdit eden projeleri yargıya taşıması, yalnızca yerel bir refleks değil; Türkiye'nin dört bir yanında büyüyen hak arama mücadelesinin bir parçasıdır. Çünkü doğa talanı bir ilçenin değil, bir ülkenin ve bir gezegenin ortak sorunudur. 'Kurtuluş yok tek başına' anlayışıyla, su kaynaklarının, tarım alanlarının, meraların ve ormanların korunması için verilen her mücadelenin yanındayız. Halkın iradesini yok sayan, toprağı ve suyu ticari bir meta gibi gören anlayışa karşı yaşamı savunan herkesle omuz omuzayız. Doğaya sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır. Malatya Çevre Platformu olarak Kuluncak halkının yanında olduğumuzu ve dayanışmamızın büyüyerek süreceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Mahkemenin 10 Aralık'ta yapacağı keşif ve bilirkişi incelemesinin ardından dava sürecinin devam etmesi bekleniyor.