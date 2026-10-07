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Kubilay Kaan Kundakçı davasının 3. duruşmasında 10 sanık hakim karşısına çıktı

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Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davanın 3. duruşması başladı. 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada sanıklar hakim karşısına çıktı; taraflar mütalaaya karşı savunma için süre istedi.

ÜMRANİYE'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin görülen davanın 3'üncü duruşması başladı. 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada sanıklar hakim karşısına çıkıyor.

Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 12.00'de başlayan duruşmada tutuklu sanıklardan Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran ve Ahmet Özkoç, tutuksuz sanıklardan Zuhal Kalaycıoğlu ve Bilal Kadayıfçıoğlı hazır bulundu. Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma, tarafların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talepleriyle başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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