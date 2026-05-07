Küba: Abd, Son Kararnameyle Ambargoyu Küba'yla İlişkisi Bulunan Üçüncü Ülkelere Genişletiyor

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname ile ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin Küba ile ilişkisi olan üçüncü ülkelere yönelik yaptırımların genişletildiğini belirtti ve bu durumun diğer ülkelerin egemenliğine saldırı anlamına geldiğini vurguladı.

HAVANA, 7 Mayıs (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Mayıs'ta imzaladığı kararnamenin, Küba ile ilişkisi bulunan üçüncü ülkelere yönelik sınır ötesi yaptırımların kapsamını genişlettiği uyarısında bulundu.

Çarşamba günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin, Küba ile ilişkilerini sürdüren herkese yönelik baskıcı sınır ötesi ekonomik tedbirler uyguladığına dikkat çeken Rodriguez, son kararnameyle bu tedbirlerin kapsamının "açık ve direkt olarak" genişletildiğini belirtti.

Ambargonun tamamen ikili bir mesele olduğu yönündeki ABD iddiasının söz konusu kararnameyle çöktüğünü ifade eden Rodriguez, ABD'nin diğer ülkelerin varlıklarını, şirketlerini, bankalarını ve diğer kurumlarını kontrol etmeye çalışmasının, bu ülkelerin egemenliğine saldırı anlamına geldiğini vurguladı.

