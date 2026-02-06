Haberler

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ABD ile diyaloğa hazır olduklarını belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ülkesinin ABD ile egemenlik ve kendi kaderini tayin haklarına saygı gösterilmesi koşuluyla diyaloğa hazır olduğunu belirtti. Diaz-Canel, ABD'nin petrol ablukası ve artan saldırganlığına karşı savunma planı yaptıklarını ifade etti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ülkesinin, egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkına saygı temelinde ABD ile diyaloğa hazır olduğunu bildirdi.

Ülkesindeki bir televizyon kanalına konuşan Diaz-Canel, ABD ile son dönemde gerginleşen ilişkilere dikkati çekti.

Diaz-Canel, komşular arasında medeni ve karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki kurmak istediklerini belirterek, "Egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkına saygı temelinde ABD ile diyaloğa hazırız." ifadesini kullandı.

Diaz-Canel, ABD hükümetiyle göç meseleleri, güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terörle mücadele, çevre konuları ve bilimsel işbirliği gibi alanları görüşmeye açık olduklarını vurgulayarak, ülkesinin iç işlerine müdahale edilmemesini şart koştu.

ABD'nin artan saldırganlığı karşısında savunma planı hazırladıklarını bildiren Diaz-Canel, "Bir saldırıya karşı hazırlık yapmak egemen bir görevdir. Zor zamanlardan geçeceğiz, özellikle bu dönem çok zor." değerlendirmesinde bulundu.

Diaz-Canel, ABD'nin ülkesine uyguladığı petrol ablukasına işaret ederek, "Geçen aralık ayından bu yana dışarıdan hiç yakıt alamadık. Bir büyük gücün, küçük bir ülkeye karşı bu denli saldırgan ve suç niteliği taşıyan bir politika benimsemesi kınanmalıdır. Bu, bizi tamamen boğmak anlamına geliyor. Direnmezsek ne yapacağız, teslim mi olacağız?" diye konuştu.

Yakıt yetersizliği nedeniyle gıda taşımacılığı, gıda üretimi, toplu taşıma, hastaneler, okullar ve turizmin ciddi şekilde etkilendiğine dikkati çeken Diaz-Canel, bu duruma karşı bir dizi önlem aldıklarını ifade etti.

Basına yansıyan bilgiye göre, ülkenin enerji ihtiyacını karşılayabilmek için günlük yaklaşık 110 bin varil petrole ihtiyaç duyduğu, Venezuela'nın 2025'te bunun yaklaşık 30 bin varilini sağlayabildiği belirtiliyor.

ABD'nin Küba'ya petrol blokajı

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, söz konusu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

ABD Başkanı, 1 Şubat'ta Küba liderleriyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli

Transferler üst üste! Sacha Boey'dan sonra bir imza daha
Galatasaray'la da anılıyordu! Newell's Old Boys'un başkanından Messi açıklaması

Başkan gözünü kararttı: Messi'yi almak istiyoruz, görüştük
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

Skriniar'ın cezası belli oldu
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli

Transferler üst üste! Sacha Boey'dan sonra bir imza daha
Sánchez'den Musk'a Don Kişot göndermesi: Bırak havlasınlar

Dünya bu kapışmayı konuşuyor! Başbakan'dan Musk'a olay gönderme
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir

AK Partili isimden çarpıcı Zeydan Karalar yorumu