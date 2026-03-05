Haberler

Küba'da enerji santralindeki arıza nedeniyle milyonlarca kişi elektriksiz kaldı

Güncelleme:
Küba'da en büyük termoelektrik santrallerinden birinde meydana gelen arıza nedeniyle başkent Havana dahil batı kesiminde elektrik kesintileri yaşandı. ABD yaptırımları nedeniyle zayıflayan elektrik altyapısı ve yakıt krizi, yaşam koşullarını zorlaştırıyor.

Küba'da en büyük termoelektrik santrallerinden birinde meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin başkent Havana dahil batı kesiminde yaşanan elektrik kesintilerinden milyonlarca kişi etkilendi.

Küba'da ABD'nin yaptırımları nedeniyle zayıflayan elektrik altyapısı ve derinleşen yakıt krizi, ülkede yaşam şartlarını zorlaştırmaya devam ediyor.

Yetkililer, ülkenin en büyük termoelektrik santrallerinden birinde arıza meydana geldiğini ve faaliyetlerin yeniden başlatılmasının en az 72 saat sürebileceğini aktardı.

Elektrik kesintilerinin, ülkenin Havana dahil batı kesimini etkilediğini ifade eden yetkililer, hükümetin, bölgedeki hastaneler gibi kritik altyapıya iki santralle enerji sağladığını kaydetti.

Kesintilerden, bölgede yaşayan milyonlarca kişi etkilendi.

Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz, yaptığı açıklamada, durumun en kısa sürede çözülmesi için elektrik işçilerinin tecrübesine ve çabalarına güvendiğini belirtti.

