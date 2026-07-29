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KTO temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

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Kayseri Ticaret Odası (KTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odada gerçekleştirilen toplantıya, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KTO yönetim kurulu üyeleri, meclis ve komite üyeleri, meclis başkanlık divan üyeleri katıldı.

Odanın temmuz ayı faaliyetleri değerlendirilerek gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda konuşan Gülsoy, küresel ekonomide fırtınalı bir dönemden geçildiğini, yüksek faiz, sıkı para politikaları, tırmanan enerji maliyetleri ve jeopolitik gerilimlerin imalat sanayisini darboğaza sürüklediğini ifade etti.

Serbest ticaret döneminin fiilen bittiğini, artık herkesin kendi sanayisini ve üreticisini koruduğunu belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"Ticaret sadece ekonomik bir faaliyet değil, bir güç ve güvenlik meselesidir. Böyle bir dünyada üretim kapasitemiz en kıymetli hazinemizdir, firmalarını nefessiz bırakan hiçbir ülke sanayisini koruyamaz. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müjdesi verilen 1 trilyon liralık yeni imalat sanayi yatırım paketini son derece kıymetli buluyoruz."

Yaz döneminde gurbetçi hareketliliğine de değinen Gülsoy, "Turizm sezonumuz açıldı ve çok şükür bereketli geçiyor. Turizm, ülkemize artı değer kazandıran, bacasız sanayi olarak adlandırdığımız önemli bir sektör. Bu sektörü daha da yukarılara taşımamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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