Bakan Uraloğlu: Kruvaziyer yolcu sayısında 2 milyonun üzerine çıktık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2025 yılında limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı 2 milyon 138 bin 136'ya ulaştı. Böylece 2013 yılından sonra ilk kez kruvaziyer yolcu sayısında 2 milyon seviyesinin üzerine çıktık" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "2025 yılında, limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı 2024 yılına göre yüzde 15,1 artışla 1375'e; kruvaziyer yolcu sayısı ise yüzde 13,2 artışla 2 milyon 138 bin 136'ya ulaştı. Böylece, 2013 yılından sonra ilk kez kruvaziyer yolcu sayısında 2 milyon seviyesinin üzerine çıktık" dedi.

'ARALIK AYINDAKİ EN YÜKSEK YOLCU SAYISINA ULAŞTIK'

2025 yılı Aralık ayında limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayıları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "2025 yılı aralık ayında limanlarımıza 28 kruvaziyer gemi uğrak yaptı. Kruvaziyer yolcu sayısında da 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 16,3 artış oldu. 2025 Aralık ayı, 40 bin 773 yolcu ile aralık ayları içerisinde en yüksek kruvaziyer yolcu sayısına ulaştı" açıklamasında bulundu.

KUŞADASI LİMANI ZİRVEDE

Uraloğlu, aralık ayında İstanbul limanlarına 9 kruvaziyer gemi ile 17 bin 739 kruvaziyer yolcu, İzmir Alsancak limanına 6 kruvaziyer gemi ile 11 bin 309 yolcu, Kuşadası'na 6 kruvaziyer gemi 5 bin 612 yolcu ve diğer limanlara da 7 kruvaziyer gemi ile 6 bin 113 kruvaziyer yolcunun geldiğini kaydetti. Bir yıllık verileri de değerlendiren Bakan Uraloğlu, "2025 yılında, Kuşadası limanı 617 kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla, 265 kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları ve 116 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı takip etti. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde Kuşadası Limanı 995 bin 843 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla, 625 bin 517 yolcu ile İstanbul limanları ve 138 bin 166 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanı takip etti" dedi.