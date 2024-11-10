Üye Girişi
Haberler

Köylüler Mermer Ocağına Karşı Dava Açtı, Mahkeme İptal Kararı Verdi

Köylüler Mermer Ocağına Karşı Dava Açtı, Mahkeme İptal Kararı Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin araştırmasına göre şeker oranı en düşük balın üretildiği yer olan Ernez'de açılmak istenen mermer ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı mahkeme tarafından iptal edildi. Köylüler, doğal zenginliklerini korumak için verdikleri mücadelede galip geldi.

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından 2016 yılında Türkiye'deki 134 çeşit arasında şeker oranı en düşük balın üretildiği Antalya'nın Finike ilçesine bağlı sedir ve kızılçam ormanlarıyla kaplı 1200 rakımlı Ernez'de, açılmak istenen mermer ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için açılan davayı, köylüler kazandı.

Finike ilçesinin önceki adıyla Ernez olan eski köy statüsündeki Torosların zirvesindeki kızılçam ve sedir ormanlarının bulunduğu Günçalı Mahallesi'nde bir mermer ocağı firmasının 17,48 hektarlık saha talebi üzerine Antalya Valiliği tarafından verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için açılan davayı, köylüler kazandı. Ernez Bal Üreticileri Derneği ve Günçalı Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Başaran tarafından açılan davanın dosyasında, 'ÇED gerekli değildir' kararı verilirken sadece sahanın 25 hektardan küçük olduğuna bakıldığı, sahanın araştırılmadığı ve firmanın ağaç kesimine gelmesiyle köylülerin olaydan haberdar olduğuna dikkat çekildi.

TAMAMI ORMAN ALANI

Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi kararında, mayıs ayında yapılan bilirkişi incelemesi sonrasında hazırlanan raporda, orman tarafından izne konu alanın 174 bin 753 metrekare ve tamamı orman alanında kızılçam ve Toros sediri bulunan alanlar olduğuna işaret edildi. Bölgenin flora ve fauna açısından da önemli biyoçeşitliliğe sahip olduğu belirtilen kararda, ormanın bir bütünlük gösterdiği, tüm ekosistemin oluşturduğu yaşam birliğinin önemli olduğu, ocak yapılması durumunda çıkacak tozun hemen alt tarafında bulunan çam balı üretim alanları, zeytinlikler ve yerleşim yerlerini olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

ERNEZ BALI RAPORDA YER ALDI

Bilirkişi raporuna ayrıntılı yer verilen mahkeme kararında, Türkiye'nin şeker oranı en düşük balı seçilen Ernez balı ve arıcılık faaliyetlerinden de bahsedildi. Ernez'in çam balı üretilen önemli yerler arasında olduğu, doğal çam balı olması nedeniyle Ernez balının talep gördüğü, dava konusu mermer ocağının çam balı üretimini etkileyeceği kaydedildi. Çam balının yanı sıra, Toros sediri ve sedir balının da yöre arıcılığı açısından önemli olduğu, bölgede kekik balı üretiminin de olduğu, bu üretimlerin devamlılığı için orman yapısının devamlılığının öneminin yüksek olduğu vurgulandı.

İPTAL KARARI KÖYLÜLERİ SEVİNDİRDİ

Mahkemenin iptal kararını tüm köylülerin büyük sevinçle karşıladığını belirten Muhtar Ali Rıza Başaran, "Birçok zorluğa rağmen mücadele ettik. Bu süreçte bize yardımcı olan başta avukatımız İsmail Tunçbilek ve destek veren avukatlar Tuncay Koç, Fikri Doğan, Egemen Özbey ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Dava sürecinde mermer ocağı tarafından maruz bırakıldığım zorluklar ve tehditlere rağmen davamızdan vazgeçmedik. Köyümüzün doğal zenginliklerini, ormanımızı, Türkiye'de ünlü Ernez balımızı, zeytinimizi, doğamızı korumak için açtığımız davayı kazandık. Tüm köy halkımız çok mutlu oldu. Köyümüzde doğamıza zarar verecek mermer ocağı ve benzeri hiçbir faaliyete izin verilmemesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel deftere düştüğü mesaj

 Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu

 Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi

Esenyurt kayyumu Can Aksoy'a 10 Kasım töreninde büyük şok
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan liderliğindeki bu toplantıda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.