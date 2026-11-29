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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğünce yaklaşık 720 milyon lira yatırımla tamamlanan Kovanlık İçme Suyu Üretim Tesisi hizmete alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin artan içme suyu ihtiyacına çözüm sunmak amacıyla hayata geçirilen Kuzey Antalya İçme Suyu Tesisi Projesi tamamlandı.

Proje kapsamında devreye alınan Kovanlık İçme Suyu Üretim Tesisi ile yıllardır su temininde güçlük yaşanan Varsak ve Cezaevi depolarına yeniden içme suyu ulaştırılmaya başlandı. Tesiste, 10'u asil, 5'i yedek olmak üzere toplam 15 sondaj kuyusu bulunuyor.

Üretilen suyun şehir merkezine iletilmesi amacıyla 28 kilometre uzunluğunda, 1400 ve 1200 milimetre çaplarında isale hatları inşa edildi. Yüksek kotta konumlandırılan tesiste üretilen suyun şehir merkezine cazibeli şekilde iletilmesi sayesinde enerji tüketimine ihtiyaç duyulmuyor.

Yeni tesisle Termessos ve Duraliler İçme Suyu Üretim Tesislerinin üzerindeki üretim yükünün azaltılması ve Antalya'nın içme suyu arz güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Tesisin olası enerji kesintilerinde de hizmet vermeye devam etmesi amacıyla 2 adet 1400 kVA ve 1 adet 1900 kVA jeneratör kuruldu.

SCADA sistemiyle 7 gün 24 saat takip edilen tesiste, 10 bin metreküp kapasiteli deponun su seviyesi ve sondaj kuyularına ilişkin veriler anlık olarak izleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay da tamamlanan projeyi yerinde inceledi.

Teknik ekipten çalışmalar ve tesisin işletme süreci hakkında bilgi alan Gülebay, yatırımın güçlü teknik altyapısı ve enerji verimliliğini esas alan işletme sistemiyle Antalya'nın içme suyu arz güvenliğine uzun vadeli katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA