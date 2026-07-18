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Kosovalı Bujar Muli 2 ton ağırlığı taşıyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Kosovalı Bujar Muli 2 ton ağırlığı taşıyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
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Kosovalı ekstrem sporcu Bujar Muli, vücudu üzerinde 2 ton ağırlığındaki çimento çuvallarını 5 saniye boyunca taşıyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 1819 kilogramlık kişisel rekorunu geliştiren Muli'ye dünya rekoru sertifikası takdim edildi.

Kosovalı ekstrem sporcu Bujar Muli, vücudu üzerinde 2 ton ağırlığı 5 saniye taşıyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Ekstrem sporcu Muli, Kosova'nın kuzeyindeki Vıçıtırın kentinin spor salonunda düzenlenen gösteride, vücudu üzerinde 2 ton ağırlığındaki çimento çuvallarını 5 saniye boyunca taşımayı denedi.

Etkinliği, Muli'yi dünya rekoru denemesinde desteklemek için bir araya gelen yüzlerce vatandaş izledi.

Ekstrem sporcu Muli, 2 ton ağırlığındaki çimento çuvallarını 5 saniye taşıyarak 1819 kilogramlık kişisel rekorunu geliştirdi ve yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Guinness Dünya Rekorları temsilcilerinin gözetiminde gerçekleştirilen gösterinin ardından Muli'ye dünya rekoru sertifikası takdim edildi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
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