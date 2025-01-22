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Kosova ile EFTA Arasında Serbest Ticaret Anlaşması İmzalandı

Kosova ile EFTA Arasında Serbest Ticaret Anlaşması İmzalandı
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Kosova, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre ve Norveç'ten oluşan Avrupa Serbest Ticari Birliği (EFTA) ile serbest ticaret anlaşması imzaladı. Anlaşma, Kosova'nın ticari ilişkilerini derinleştirirken yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

Kosova ile İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre ve Norveç'ten oluşan Avrupa Serbest Ticari Birliği (EFTA) arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında kurulan İsviçre Evi'ndeki imza törenine, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari, Norveç Sanayi ve Ticaret Bakanı Cecilie Myrseth, Lihtenştayn Dışişleri, Eğitim ve Spor Bakanı Dominique Hasler ile diğer yetkililer katıldı.

Başbakan Kurti, burada yaptığı konuşmada, EFTA ülkeleriyle imzaladıkları serbest ticaret anlaşmasının, Kosova'nın bağlarının güçlendirilmesi ile ticari ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiğini söyledi.

Kurti, anlaşmanın EFTA pazarına erişim sağlayarak ülkesine yeni fırsatlar yaratacağını, ticaret engellerini ortadan kaldıracağını ve özellikle ihracat ile yatırımların artırılmasına odaklanacağını vurguladı.

Bakan Myrseth ise Kosova'nın, Batı Balkanlar bölgesinde hizmet sektörünü de anlaşma kapsamına dahil eden ilk ülke olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından anlaşma yetkili bakanlarca imzalandı.

Kosova ile EFTA, serbest ticaret anlaşması için müzakerelere Haziran 2022'de başlamıştı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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