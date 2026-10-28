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Kosova'da geleneksel Türk okçuluğu turnuvasında 80 öğrenci yarıştı

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Kosova'da geleneksel Türk okçuluğu turnuvasında 80 öğrenci yarıştı
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TMV Kosova Ülke Temsilciliği himayesinde Prizren'de düzenlenen 2. Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası'na Kosova'nın farklı şehirlerinden yaklaşık 80 öğrenci katıldı. 6 kategoride yapılan müsabakalarda kazananlara kupa ve madalya verildi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kosova Ülke Temsilciliğince, Kosova'da "29 Ekim Cumhuriyet Kupası-2. Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası" yapıldı.

Kosova Uluslararası Maarif Okullarından yapılan yazılı açıklamaya göre, TMV Kosova Ülke Temsilciliği himayesinde ve Prizren Okçuluk Kulübü işbirliğinde düzenlenen etkinlik, okulun Prizren şehrindeki kampüsünde gerçekleşti.

Turnuvanın kapanış törenine, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, TMV Kosova Ülke Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, Prizren Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Bütüç, Kosova Okçuluk Federasyonu Başkanı Atdhe Luzhnica ve Prizren Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkanı Nevron Skenderi katıldı.

TMV Kosova Ülke Temsilcisi Aslan, buradaki konuşmasında, çocukların yalnızca akademik değil sportif, kültürel ve sosyal açıdan da gelişimlerini önemsediklerini belirtti.

Turnuvanın Cumhuriyet'in 103. yılı etkinlikleri kapsamında 2. kez düzenlendiğini anlatan Aslan, geleneksel Türk okçuluğunun kültürel mirasın yaşatılmasındaki önemine dikkati çekti.

Aslan, öğrencilerin elde ettiği başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kosova'nın farklı şehirlerindeki çeşitli okullardan yaklaşık 80 öğrencinin katılımıyla 6 kategoride gerçekleştirilen turnuvada, müsabakaları kazanan öğrencilere kupa ve madalyalar takdim edildi.

Öğrencileri aynı hedef etrafında buluşturan turnuva, sportif rekabetin yanı sıra gençler arasında tanışma, kaynaşma ve dostluk bağlarının güçlenmesine ortam sağladı.

Etkinlik, geleneksel Türk okçuluğunun genç kuşaklara tanıtılmasına ve kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sundu.

Eğitim faaliyetlerine 2017'de başlayan Kosova Uluslararası Maarif Okullarının Priştine ve Prizren şubelerinde yaklaşık 800 öğrenci eğitim görüyor.

Kaynak: AA
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